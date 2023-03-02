Bir skandalın ardından daha Cengiz inşaat çıktı!

Lüks yat ve mobilyada kullanılıyor





Halkın üzerine ateş açıldı





Yaptırımlar devreye girdi





Askeri rejim 106 milyon dolar kazandı

ICIJ ve DW Türkçe'nin de aralarında olduğu medya ortaklarının AB ve BM verileri üzerinden yaptığı analize göre, 2022 yılında yaklaşık 47 milyon euro değerinde kereste AB ve ABD merkezli şirketlerce ithal edildi. Myanmar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre ise askeri rejim, geçen yılın Nisan-Aralık döneminde orman ürünleri ihracatından 106 milyon dolardan fazla kazandı.

İtalya'da düzenlemeler gevşek





Tik ağacı AB'ye Türkiye üzerinden de gidiyor mu?

DW Türkçe'ye konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir Türk tik ithalatçısı, İtalyan şirketlerinin kendisine ulaştığını ve Myanmar tikinin menşeini kâğıt üzerinde değiştirerek kendilerine satmasını istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz tik ağacında da sahnede





Araştırma kapsamında incelenen belgeler ise Türkiye'den Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Myanmar'dan tik ağacı ithalatında öne çıktığını gösteriyor.