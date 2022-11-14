Bir soru işareti daha: 'Edindiğim bilgi, Soylu'nun paylaştığı bilgiden oldukça farklı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet ile birlikte; dün İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının yapıldığı yere karanfil bıraktı.







"BENİM EDİNDİĞİM BİLGİ..."

Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırıya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi ve şunları söyledi:





15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Kamuoyuyla paylaştığı bilgilerle bana ulaşan bilgiler farklı. “Patlama sırasında kendisi Suriye’de olan Süleyman Soylu’nun bir açıklama yaptığını, bazı imalarda bulunduğunu duyduk. Gerçekten Süleyman Soylu’nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var, yoksa bir başka devlet ile mi bağlantı var? Önümüzdeki günlerde bunun ortaya çıkacağını göreceğiz. Çünkü benim edindiğim bilgi, Süleyman Soylu’nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor.





Dün burada altı şehit verdik. Ülke böyle yönetilmeye devam ederse daha çok şehit vereceğiz ne yazık ki. Türk milletinin başı sağ olsun ama artık Türk milletine de başsağlığı dilemek istemiyoruz...







