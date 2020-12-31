Samanyolu Haber /Ekonomi / Öyle bir soru yöneltti ki sosyal medya karıştı /31 Aralık 2020 12:49

Öyle bir soru yöneltti ki sosyal medya karıştı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, matematik sorusu ile sosyal medyayı karıştırdı.

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SAMANYOLUHABER- Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın şahsi Twitter hesabında “Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim.” diyerek başlattığı tartışma ibret verici sonuçlar ortaya koydu. 

Demirtaş dün akşam şahsi Twitter hesabında şu soruyu yöneltti: “Bir hırsız bakkala girdi: 100 TL çaldı. Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TLlik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı. Bakkalın kaybı ne kadar?”

DOĞRU CEVABI BİLEN NEREDEYSE YOK!

Cevabı “100 TL” olan soruya ise bakkalın kâr marjı hesaba katılmadığı gerekçesiyle itiraz edenler oldu.

Demirtaş ise cevaplara şaşırarak, “Bir soru sordum: 70 TL kelimesi trend olmuş, Hay Allahım!” diye yazdı.

İŞTE O MESAJLAR:

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