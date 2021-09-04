Bir 'sosisli sandviç' ömrünüzü 36 dakika kısaltıyor

Bu süre rastgele seçilmiş bir süre değil; geçtiğimiz hafta Nature Food dergisinde yayınlanan bir araştırmadan geliyor. Araştırmacılar, 5.853 gıdayı hesaplamalarına tabi tutarak hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki etkilerine göre sıraladı. Sosisli sandviçler analizin bir zayiatı olsa da, iyi haberler de var: Yazarlar, diyetinizde sadece küçük değişikliklerle hem sağlığınız hem de karbon ayak iziniz üzerinde büyük bir etki yaratabileceğinizi söylüyor.





The Conversation ile konuşan araştırmanın yazarları Olivier Jolliet ve Katerina Stylianou "Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler, baklagiller ve belirli deniz ürünlerinden oluşan çeşitli bir karışım için günlük sığır eti ve işlenmiş et alımının yalnızca yüzde 10'unu ikame etmek, ABD'li bir tüketicinin diyetinin karbon ayak izini ortalama olarak üçte bir oranında azaltabilir ve günlük olarak 48 sağlıklı dakika daha kazanmalarını sağlayabilir" diyor ve ekliyor: "Bu, böylesine sınırlı bir diyet değişikliği için önemli bir gelişme."





Araştırmada öncelikli olarak yiyeceklerin sağlık puanı hesaplandı. Bu hesaplama için araştırmacılar, daha önce beslenme uzmanı ve ortak yazar Victor Fulgoni III ile birlikte geliştirdikleri Health Nutritional Index (Sağlık Besin Endeksi) adlı bir beslenme endeksi kullandılar. Bu, Küresel Hastalık Yükü (GBD) adı verilen büyük bir epidemiyolojik çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak geliştirildi. Bu "büyük" GBD çalışması, dünyadaki her ülkeden otuz yıldan fazla veriyi kapsıyordu. Bu bilgi ile GBD, 15 diyet faktörü dahil olmak üzere çeşitli sağlık, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin yaygınlığını değil, aynı zamanda bunların neden olduğu göreceli zararı da ölçüyor.





Ekip, bu bilgi zenginliğini kullanarak binlerce gıdanın sağlık yükünün (veya faydasının) dakikalara dönüşümünü hesapladı. Örneğin, bir sosisli sandviçin 36 dakikalık yaşam kaybına denk gelirken, bir porsiyon salatalık yaşam sürenize yaklaşık on dakika ekleyebilir.



