Bir Soylu yorumu da Meral Akşener'den geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek olgunluktur, Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum" dedi.







Süleyman Soyulu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti.





Soylu'nun istifasına ilişkin yorum yapan Akşener, Twitter hesabından "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum" diye yazdı.