Samanyolu Haber /Gündem / Bir sunucuya daha Korona teşhisi /19 Ekim 2020 10:57

Bir sunucuya daha Korona teşhisi

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın akabinde Haber Global'de program sunan Osman Girgin'e de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Haber Global spikeri Osman Girgin, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Bir süredir Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Osman Girgin, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını şahsi Twitter hesabında açıkladı. 

Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de tedavi altına alındığını söyleyen Girgin şu ifadeleri kullandı: “Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”

Osman Girgin, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mülakat yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir sunucuya daha Korona teşhisi Sonraki Haber >>

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:12