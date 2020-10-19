Bir sunucuya daha Korona teşhisi

Haber Global spikeri Osman Girgin, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.





Bir süredir Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Osman Girgin, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını şahsi Twitter hesabında açıkladı.





Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de tedavi altına alındığını söyleyen Girgin şu ifadeleri kullandı: “Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”





Osman Girgin, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mülakat yapmıştı.