Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu! /24 Temmuz 2025 12:55

Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu!

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan ekonomist Nazlı Sarp'ın evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan ekonomist Nazlı Sarp'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Ekol TV'nin aktardığına göre; Nazlı Sarp'ın Bakırköy'deki evine gelen polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Sarp'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sarp'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre Nazlı Sarp'tan 2-3 gündür haber alınamıyordu.

Olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği bildirildi.
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