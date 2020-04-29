Samanyolu Haber /Gündem / Bir talan hazırlığı daha! /29 Nisan 2020 13:19

Bir talan hazırlığı daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti nerede nadide bir koy ya da orman var orayı rant uğruna imara açıyor. Ege'nin incisi Datça Yarımadası’nın en önemli alanı Alavara Koyu’nun SİT derecesi düşürüldü.

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Muğla'nın Datça ilçesi sınırları içinde bulunna Alavara Koyu’nun SİT derecesi düşürüldü. 

Karar nadide güzellikteki koy üzerinde yapılaşmanın önünü açıyor. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi karara karşı imza kampanyası başlattı.

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi’nden Güngör Erçil, “Bu karar telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak.” dedi.

OTEL-VİLLA İNŞÂ EDİLECEK, MADEN BİLE İŞLETİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararla "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak anılan alanlarda turizm tesisi inşâ edilmesinin imkân tanındı. 

Ayrıca "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" statüsüne düşürülerek madencilik faaliyetlerinin önü açıldı.

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi'nden Güngör Erçil, “Datça Yarımadası’nın doğasına gerçekten büyük bir kötülük yapmak için hedef seçmek isteseniz Alavara’dan daha iyisi olamazdı.” dedi.

MADEN ARANIP İŞLETİLEBİLECEK

Kararın yarımadanın çok daha geniş bir bölümünü etkileyen sonuçları olacağını belirten Erçil, şunları dile getirdi: “Alavara Koyu en özel yerlerden biri. Bölgenin ekolojik yapısına ciddi boyutlarda zarar vererek. Bu statüyü verdiğinizde maden bile aranabiliyor, işletilebiliyor." 

Erçil, "Etkileri yarımadanın bütününü etkilemeye dönüşebilir. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan statülerine göre düzenlenmiş yeni bir karar alınarak ilan edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Erçil, Datça'nın felaketle karşı karşıya kalmaması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
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