Samanyolu Haber /Gündem / Bir tanık anlattı: Erol Olçok'u 15 Temmuz'da köprüye Erdoğan gönderdi /04 Mayıs 2023 14:35

Bir tanık anlattı: Erol Olçok'u 15 Temmuz'da köprüye Erdoğan gönderdi

Eski Albay Hüseyin Demirtaş, 15 Temmuz gecesi Erol Olçok’un yanında olan bir tanığın sözlerini paylaştı.

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15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile köprüde öldürülen Erol Olçok ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı.

Eski Albay Hüseyin Demirtaş, Yeni Marko Paşa YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Olçok’un yanında olan tanığın sözlerini paylaştı.

Tanık, Olçok’u arayan birinin “Reis’in yanından arıyorum. Kendisi köprüye gitmeni istiyor” diye ısrar ettiğini anlatıyor.

Olçok’un eşi Gelecek Partisi Nihal Olçok da Erol Olçok ve oğlu Abdullah’ın köprüde keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Olçok, oğlu Abdullah’ın 15 Temmuz ile ilgili konuşmasını engellemek -için infaz edildiğini söylemişti.
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