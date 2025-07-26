Bir tarafta sel diğer tarafta yangın

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle özellikle Kağızman’a bağlı Şahindere, Aşağıdere, Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köylerinde büyük çaplı hasar oluştu.





İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ve 1 ahır, Akçay köyünde ise 3 ev hasar gördü. Karacaören köyünde bir ev zarar gördü. Aşağıdut’ta köy içinden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları koptu. Köy yollarında ulaşım aksadı.





Selin yıktığı bir ev ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





Ekiplerin diğer köylere ulaşmak ve hasarı tespit etmek için çalışmaları sürüyor.





Daştan, yaşlı kadının yardımla mutfağını yaptığı söylemesi üzerine yeni evinde her şeyin olacağı sözünü verdi.





DİĞER TARAFTA TÜRKİYE'NİN ORMANLARI ALEV ALEV YANIYOR





Antalya'da Alanya ve Gazipaşa'da dün başlayan yangınlar devam ediyor. Karabük'teki yangın da dördüncü gününde.



Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.



Karaburun mevkisindeki yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 3 dönüm alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.





ALANYA'DAKİ SÖĞÜT YAYLASI YANGINI DEVAM EDİYOR



Alanya’nın Söğüt Yaylası’nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı.



Yangına hem havadan hem karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale edildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Saat 14.00 sularında Alanya’mızın Söğüt Yaylası’nda başlayan orman yangınına ekiplerimiz ivedilikle müdahaleye başlamıştır” dedi.



Yangının gece boyunca karadan söndürüldüğü ve havadan müdahalenin sabah yeniden başlayacağı belirtildi.



GAZİPAŞA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR, 50 TAHLİYE



Gazipaşa’nın Doğanca Mahallesi’nde başlayıp Çile ve Adanda mahallelerine sıçrayan yangın nedeniyle 22 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar akrabalarının yanına veya devletin sağladığı öğrenci yurduna yerleştirildi.



Kaymakam Selami Korkutata, bölgede 223 personelin aktif görev yaptığını belirtti. Müdahaleye Antalya Orman, jandarma, itfaiye, AFAD, ASAT, belediyeler ve sağlık ekipleri katıldı.





GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN MERSİN'E ULAŞTI



Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yangını, rüzgârın etkisiyle Mersin’in Anamur ilçesine doğru ilerledi.



Yangının Anamur sınırına yaklaşması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Anamur Belediyesi ekipleri bölgede tedbir aldı.



Anamur Kaymakamlığı, olası risklere karşı Karaağa Mahallesi’ndeki 125 ve Lale Mahallesi’ndeki 139 kişiyi güvenli alanlara tahliye etti. Aynı zamanda mahallelerde bulunan 260 küçükbaş hayvan da başka bölgelere götürüldü.





BÜLENT ERSOY BÜYÜK PANİK YAŞADI, BU ÜÇ İLÇEDE YANGIN KONTROL ALTINDA



Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde çıkan yangında, konser için Antalya’da bulunan sanatçı Bülent Ersoy’un villası da zarar gördü. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan Ersoy’un büyük korku yaşadığı öğrenildi.



27 Temmuz’da Antalya’da hava sıcaklığı 46,1 dereceye ulaşarak 95 yılın temmuz ayı rekoru kırıldı. Aşırı sıcaklık ve kuru hava nedeniyle gün içinde Aksu, Muratpaşa, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya’da toplam 6 yangın çıktı. Aksu, Muratpaşa ve Manavgat’taki yangınlar kontrol altına alındı.





BU ÜÇ İLÇEDE 412 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangınlara 20 hava aracı, 418 kara aracı ve 1082 personelle müdahale edildiği belirtildi. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa’da toplam 111 evden 412 kişi tahliye edildi.





KARABÜK YANGINI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’te süren yangınlarla ilgili, “Zaman zaman kararsız rüzgârlar işimizi zorlaştırıyor ama üstesinden geleceğiz” diye konuştu.



Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çarşamba günü başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Bölgede 2 uçak, 16 helikopter, 356 araç ve 1500 personel görev alıyor. Karabük genelinde 703 haneden toplam 1306 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.





17 KİŞİ TUTUKLANDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde son 15 gün içinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıkladı

Türkiye, haftalardır sıcak hava dalgası altındayken Kars'ta başka bir felaket yaşandıa. Birçok ilde peş peşe yangınlar çıktı. Antalya ve Karabük'teki yangınlar da devam ederken Kars'ta yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.Kars’ın merkezinde ve Kağızman ilçesinde dün (25 Temmuz) akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, birçok köyde sele ve heyelana yol açtı.Köylüler, dağdan gelen sel sularının tarım arazilerini ve topladıkları otları sürükleyip götürdüğünü söyledi. Bir vatandaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Yaşadıklarımız bir korku filmi gibiydi.”Kars-Ağrı kara yolunda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, 10 araç bölgede mahsur kaldı. Kağızman-Iğdır kara yolu da sele kapandı, 11 araç kurtarıldı. Yol açma çalışmaları sürüyor.Kars Valiliği koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Karayolları, İl Özel İdaresi, DSİ, Aras EDAŞ ve Türk Telekom ekiplerinden toplam 112 personel sevk edildi. Çok sayıda iş makinesi çalışmalara katıldı. Kağızman-Iğdır yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.“Tek tesellimiz can kaybı olmaması”Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.Kaymakam Daştan, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Köylerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı” dedi. Ayrıca, selde yıkılan evlerin yeniden inşa edileceğini açıkladı.Sel felaketi nedeniyle evi yıkılan yaşlı bir kadın Kaymakam Daştan'dan yardım istedi.Daştan, yaşlı kadına ev yapacaklarına dair söz verdi. Yaşlı kadının yanında akrabası olduğu düşünülen kişi de evinin yıkılması nedeniyle iki elini yüzüne kapattı. Gözyaşlarını zar zor tutan adama teselli de bulunuldu.