Bir taraftan barış planı diğer taraftan yoğun bombalama

Kremlin, bir kaç gün önce, daha öncekilerin tekrarı olan "barış planının" ana şartlarını açıklamıştı. Bu açıklamada Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın referandumla Ukrayna'dan topraklarına kattığı yeni bölgelerinin tanınmasını barış planının ana esasları olduğunu" söyledi. Peskov, "Dört bölgenin Rusya'ya katılımıyla ilgili bugünün gerçeklerini dikkate almayan Ukrayna'nın planı barış planı olamaz" dedi.







Bu açıklamadan bir gün sonra ise Rus güçleri, özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan stratejik Bahmut kenti ve Luhansk bölgesindeki Svatove şehrine yeni saldırılar düzenlediler.





Savaş öncesi nüfusu 70 bin olan Bahmut kentinde şu an çoğunluğu yaşlılardan oluşan 10 bin civarında insan yaşıyor. Rusya, Bahmut'ta kontrolü sağlayarak daha büyük iki kent olan Kramatorsk ve Slovyansk'ı ele geçirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor.





Kesintisiz füze saldırıları

Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Harkov şehrine yeniden roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Şehrin belediye başkanı İgor Terehov, halka sığınaklardan çıkmama çağrısı yaptı. Şehirde metrolar faaliyetini durduru.







Ayrıca Çarşamba sabah saatlerinde Kiev şehir merkezi ve Kiev bölgesine de roket saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırlar sosyal medya paylaşımlarıyla da teyit ediliyor.





Öte yandan Rusya’nın saldırılarda hedefinin Harkov bölgesindeki askeri altyapı tesisleri olduğu, ayrıca ilk gelen bilgilere göre bazı enerji altyapı tesislerinin de hedef alındığı belirtiliyor.





Rus askeri uzmanların Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalara bakılırsa, Rusya Ukrayna'nın orta ve doğu kesimine 30 adet kadar kalibr füzesi yolladı. Bu füzelerin asıl hedefinin Harkov ve Donbas bölgelerinde Ukrayna'nın kontrolü altındaki askeri ve enerji altyapı tesisleriydi.





Harkov ve Kiev’in yanı sıra Ukrayna’nın Poltava ve Dnepropetrovsk bölgesinde de hava saldırısı uyarısı yapılıyor.





Ukrayna Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Yevgeny Yenin, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'da 700'den fazla kritik altyapı tesisinin hasar gördüğünü söyledi.





Yerel haber kaynaklarına göre, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde de Salı günü öğleden sonra patlamalar duyuldu.