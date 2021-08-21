Samanyolu Haber /Gündem / Bir tarihi geçmiş ilaç skandalı daha /21 Ağustos 2021 16:46

Bir tarihi geçmiş ilaç skandalı daha

Denizli’de corona nedeniyle karantinaya alınan esnaf çifte, tarihi geçmiş ilaç verildiği iddia edildi. İnternette benzer durumları yaşayanları gören çift kendi ilaçlarını kontrol ettiğinde son kullanma tarihinin yaklaşık iki ay önce sona erdiğini fark etti.

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Denizli'de bir tarihi geçmiş ilaç skandalı daha yaşandı. İsmini açıklamak istemeyen bir esnaf corona belirtileri gösterince Denizli Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan esnaf evinde karantinaya alındı. Esnaf ile birlikte test sonuçları negatif çıkan eşi ve küçük çocuğu da karantinaya alındı.

Karantinaya alındıktan bir gün sonra görevli personel tarafından kendilerine ilaçların teslim edildiğini belirten esnaf çift, “Salı günü karantinaya girdik. Çarşamba günü ilaç getirdiler. İki gün kullandık. Daha sonra internette tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili videolar gördük. Bize verilen ilaçları da kontrol ettik. Bir ilacın üzerine sonradan iliştirilmiş etiketi kaldırıp altındaki orijinal etiketi okuduğumuzda son kullanma tarihinin iki ay önce bittiğini fark ettik. Bu ilacı kullanmayı kestik” diye konuştu.
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