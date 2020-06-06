Samanyolu Haber /Gündem / Bir taziye, 44 yeni vak'a! /06 Haziran 2020 10:30

Bir taziye, 44 yeni vak'a!

Van'ın Edremit ilçesinde, yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

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Van Valiliği, ildeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Van'da Eminpaşa mahallesinde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Edremit ilçesi Eminpaşa mahallesindeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa mahallesinde 15, Bakımlı mahallesinde 3, İpekyolu ilçesi Yalınağaç mahallesinde 3, Yenimahalle'de 1, Karpuzalanı mahallesinde 1, Vali Mithetbey mahallesinde 4, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren mahallesinde 7. Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2. Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Covid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba ilçesi Kalecik mahallesinde 10, İpekyolu ilçesi Selimbey mahallesinde 3, Serhat mahallesinde 1, Vali Mithatbey mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca Çaldıran ilçemizde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testleri pozitif çıktı."
Açıklamada, Van'daki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10 olduğu; toplam 73 bin kişinin tedbir amaçlı karantina altına alındığı, tedbir amaçlı karantinası henüz devam eden kişi sayısının ise 19 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.
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