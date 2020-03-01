Samanyolu Haber /Gündem / Bir tek TBMM toplanamadı /01 Mart 2020 09:01

Bir tek TBMM toplanamadı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İdlib saldırısı üzerine düzenlenen kapalı grup toplantısında, TBMM’nin olağanüstü değil, salı günü toplanmasının yanlış olduğu belirtilerek “Birleşmiş Milletler, NATO olağanüstü toplandı. Bir tek TBMM toplanmadı. Bu, kabul edilemez” görüşü ifade edildi.

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CHP’nin, dün, İdlib’deki saldırı üzerine TBMM’de gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, şehit cenazelerine katılmayan bütün milletvekilleri katıldı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Ünal Çeviköz, İdlib’deki saldırının ardından yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Mehmet Ali Çelebi de saldırının askeri boyutu hakkında milletvekillerine bir sunum yaptı. 25 milletvekili söz alarak şehitlerle ilgili duygusal konuşmalar yaptı.
 
Milletvekilleri, “Türkiye’nin İdlib’de ne işi var?” söyleminin önemli olduğunu ve bunun vatandaşlara anlatılması gerektiğini ifade etti. “Şehitler Tepesi boş kalmayacak” söylemine karşı “Askerimizin tırnağına zarar gelmemeli” ifadesinin kullanılması gerektiği kaydedildi. Toplantıda, vatandaşların, şubat ayı boyunca şehit sayısının 50’yi geçmesi üzerine “İdlib’de ne işimiz var” demeye başladığı kaydedildi. CHP’nin Suriye tezkeresine terörle mücadele edilmesi amacıyla destek verdiği, iktidarın ise tezkereyi yetkisi dışında kullandığı ifade edildi.  
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