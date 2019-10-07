Bir tepkide Fransa'dan geldi

Fransız Dışişleri’nin açıklamasında Türkiye’ye, ‘IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına aykırı olacak adımlardan kaçınma’ çağrısı yapıldı. “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine karşı olası bir tek taraflı askeri operasyonuna dair haberlerden derin edişe duyuyoruz” denilen açıklamada, ‘böyle bir adımın sığınmacıların dönüşünü zora sokacağı ve insani sonuçlara yol açacağı’ belirtildi.







Fransa’nın açıklamasında, Beyaz Saray’ın ‘Türkiye’nin sorumluluğuna’ bırakılacağını belirttiği ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu IŞİD mensuplarının ‘suçların işlendiği yerde yargılanmaları gerektiği’nin belirtilmesi de dikkat çekti.