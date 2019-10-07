Samanyolu Haber /Dünya / Bir tepkide Fransa'dan geldi /07 Ekim 2019 20:26

Bir tepkide Fransa'dan geldi

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası harekâtına mesafeli yaklaşmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği ve Almanya'nın ardından, Fransa'dan da itidal çağrısı geldi.

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Fransız Dışişleri’nin açıklamasında Türkiye’ye, ‘IŞİD karşıtı koalisyonun çıkarlarına aykırı olacak adımlardan kaçınma’ çağrısı yapıldı. “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine karşı olası bir tek taraflı askeri operasyonuna dair haberlerden derin edişe duyuyoruz” denilen açıklamada, ‘böyle bir adımın sığınmacıların dönüşünü zora sokacağı ve insani sonuçlara yol açacağı’ belirtildi.

Fransa’nın açıklamasında, Beyaz Saray’ın ‘Türkiye’nin sorumluluğuna’ bırakılacağını belirttiği ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu IŞİD mensuplarının ‘suçların işlendiği yerde yargılanmaları gerektiği’nin belirtilmesi de dikkat çekti.
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