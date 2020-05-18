Bir ‘ticari sır’ daha ifşa oldu: Döviz kuru, çarpan etkisi yapacak





Bugüne kadar birçok muhalefet milletvekilinin soru önergelerine verilen yanıtlarda “ticari sır” argümanı öne sürüldü. Ancak, vatandaşa ağır fatura olarak dönen sözleşmeler ifşa olmaya devam ediyor.





Ekonomik krizin derinleşmesi ve pandemi sürecinde vatandaşa maddi destek sunulamaması ile birlikte büyük köprüler, tüneller, havalimanları ve şehir hastaneleri için uygulanan Hazine garantili Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli, son günlerde bir kez daha tartışma konusu.





Ankara’da yapımı süren Etlik Şehir Hastanesi’nin sözleşmesinden de kabarık bir fatura çıktı.





Konuyu yakından takip eden Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı’nın Astaldi-Türkerler ortaklığına sadece “kira bedeli” olarak yıllık 235 milyon TL ödeyeceğini, bunun 25 yılda 5 milyar 875 milyon TL’ye tekabül ettiğini, üstelik enflasyon artışına göre revize edileceğini yazdı.





Toker’in, “Bir ticari sır daha açığa çıktı” göndermesi ile paylaştığı yeni bilgilere göre söz konusu tutar, enflasyon oranına göre artırılacak. Döviz kuru artışı daha yüksekse formüle “çarpan” olarak eklenecek.





Ankara'da hayata geçirilen 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi ertelenmişti. 2019 yılında açılması planlanan hastanenin Haziran 2021'de açılacağı açıklanmıştı.



