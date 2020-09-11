Samanyolu Haber /Dünya / 'Bir trilyon dolarlık teşvik yeterli değil' /11 Eylül 2020 09:45

'Bir trilyon dolarlık teşvik yeterli değil'

ABD'de, Demokrat senatörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi amacıyla senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini 'yeterli olmadığı' gerekçesiyle engelledi.

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Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında günlerdir müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün onayını alması gereken tasarı yeterli desteği alamadı.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Demokrat Parti olarak tasarıya, 'Cumhuriyetçilere yarayacak şekilde düzenlendiği ve ihtiyaç sahiplerine yeterli yardımı içermediği' gerekçesiyle destek vermediklerini belirtti. Senato Çoğunluk Lideri Whip John Thune ise, tasarının adil bir şekilde hazırlandığını savunarak, Demokratlar'a tepki gösterdi.

Yeni teşvik paketi kapsamında salgın nedeniyle işini kaybeden vatandaşlara haftalık 300 dolar ödeme yapılmasına karşı çıkan Demokratlar, bu rakamın en az 600 dolara çıkartılması gerektiğini savunuyor.

Tasarının bir müddet daha devam etmesi beklenen müzakerelerin ardından tekrar senatoda oylamaya sunulması bekleniyor.

Teklifin detayları

Cumhuriyetçi senatörlerin ABD Senatosu'na sunduğu 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifinde hali hazırda 600 dolar olan ve süresi 31 Temmuz'da sona erecek haftalık işsizlik yardımının 200 dolara düşürülmesi ve iki ay daha uzatılması planlanıyordu. Son dakika değişiklik gören tasarıda işsizlere dağıtılacak rakam 300 dolara çıkarılmıştı.

Öte yandan, önceki teşvik paketinin aksine bu tasarıda her Amerikan vatandaşına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması maddesinin yer almaması dikkati çekiyor.

Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Teklif kapsamında, okulların yeniden açılmasına yardımcı olmak için 105 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülürken, eyaletlerin Kovid-19 test kapasitesinin artırılması için 16 milyar dolar sağlanması da öngörülüyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif, yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın onayına gönderilecek.
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