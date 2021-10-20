Bir TÜGVA yağması daha









Bugün üzerinde TÜGVA Genel Merkezi'nin bulunduğu arazi ve binanın inşaatı da uzun süre tartışılmıştı. 2 bin 143 metrekarelik arazi daha önce İBB'ye aitti. Planlarda mezarlık ve park olarak işaretlenmiş arazinin imarı İBB Meclisi tarafından 2015'te değiştirilerek sosyal kültürel tesis alanına alındı.









Büyükada İskelesi'nin üst katını 2 bin 500 TL'ye kiralayan ve amacı dışında kullanıldığı tespit edildiği için mülkiyet sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmeye çalışılan Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), başka bir İBB arazisi de işgal ettiği iddia edildi. Uydu görüntülerinden İBB mülkiyetinde bulunan Eyüpsultan Abdülvedüt Mahallesi'ndeki toplam bin 300 metrekarelik alanın yaklaşık 1000 metrekarelik kısmının, bitişik parselinde bulunan TÜGVA Genel Merkezi tarafından işgal edilip otopark olarak kullanıldığı tespit edildi.AKP döneminde İBB arazisi üzerine tartışmalı bir şekilde inşa edilen TÜGVA Genel Merkezi'nin yine İBB'ye ait olan bitişiğindeki alanı otopark olarak kullandığı gerekçesiyle 2019-2021 arasına ilişkin ecrimisil yani haksız işgal tazminatını belirlemek üzere işlem başlatıldı. İBB ekipleri 14 Ekim'de alana işgalin tespitini yapmak üzere gitti. Ancak TÜGVA tarafından İBB görevlilerinin alana girişine izin verilmedi ve tutanak tutuldu. İBB'nin TÜGVA'nın işgaline karşı başlattığı hukuki süreç devam ediyor.2016 yılında İBB arsa üzerinde, 30.3 milyon TL'ye ihaye ettiği “Eyüp Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark Projesi”ne başladı. Projeye ilişkin Yapı İşleri Müdürlüğü'nde bulunan dosyada tüm çalışmaların “TÜGVA” adı altında yapıldığı görüldü. İnşaat sürerken, 35 daire karşılığında arazinin mülkiyeti, 2017 yılının ağustos ayında İBB şirketi KİPTAŞ'a geçti. KİPTAŞ A.Ş. arazi ve üzerindeki binayı 29 milyon 990 bin TL + KDV bedel üzerinden TÜGVA'ya yüzde 30'u peşin, kalanı 10 eşit taksit halinde sattı.Bu inşaat ve satış süreci ile ilgili İBB müfettişleri de inceleme yapmıştı. Müfettiş raporu, 2 Nisan 2021'de sorumluların tespiti ve zararın tazmini açısından yasal işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda “2015 yılında TÜGVA'ya bina yapılması iradesi gösterilmiş ve bu yolda gerek İBB gerekse KİPTAŞ'ın imkanlarından yararlanılmıştır. Ayrıca KİPTAŞ ile takastan İBB envanterine kaydedilen daireler için satış izni alınmak istenmiş ancak, meclis bunu reddetmiştir” tespiti yapılmıştı.