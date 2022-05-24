Samanyolu Haber /Gündem / Ensar Vakfı ve Türgev'e para transferi suçlaması /24 Mayıs 2022 22:17

Ensar Vakfı ve Türgev'e para transferi suçlaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ABD'ye kaç planları yaptığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu, bunun için Erdoğan ailesinden bir ismin başında olduğu ABD'deki bir vakfa para aktarıldığı ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ABD'ye kaç planları yaptığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu, bu konudaki iddialarını 22:00'da paylaşacağı bir video ile detaylandıracağını belirtmişti.

Kişisel sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, başında Erdoğan ailesinden bir ismin bulunduğu ABD'deki bir vakfa Ensar Vakfı ve Türgev aracılığıyla Türkiye'den düzenli olarak para gönderildiğini iddia etti.

Erdoğan'ın seçini kaybetmesi halinde ABD'ye kaçma planı yaptığını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere de seslenerek AKP'ye yakın vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere kapılarını açma çağrısı yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o videosu:


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