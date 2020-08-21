Samanyolu Haber /Gündem / Bir turizm şirketi daha konkordato ilan etti /21 Ağustos 2020 19:06

Bir turizm şirketi daha konkordato ilan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörü tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Binlerce uçak pistlerde park halinde bekledi.

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Hava yolu şirketleri peş peşe iflas açıkladı. Koronavirüs, zor durumdaki turizm sektöründe yaşanan iflaslar için bir domino etkisi yapabilir.Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook, geçen yıl iflas etmişti. Sektörde salgın sonrası yeni iflas dalgası yaşandı. Çok sayıda tur operatörü iflas ettiğini açıkladı.

Avrupa'da bir seyahat şirketi daha iflas etti. Postgazetesi'nin haberine göre 12 Şubesi bulunan öğrenci ve gençlerin seyahat operatörü iflas ettiğini açıkladı.

Habere göre STA Travel Holding AG, koronavirüs pandemisisinin bir başka kurbanı oldu. İsviçre genelinde seyahat operatörlüğü yapan ve 12 Şubesi bulunan STA Travel Holding, alınan tüm önlemlere rağmen krize yenik düştüğünü ve iflas ettiğini açıkladı.

1979 Yılında kurulan şirketten kaç kişinin işten çıkarılacağı ve sosyal planlarının bulunup bulunmadığı ise açıklanmadı.
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