Bir Türkiye klasiği: Milyonlarca TL harcanan bir havaalanı var ama uçaklar inemiyor

Hizmete girdiği 1998 yılından bu yana alt yapı eksiklikleri nedeniyle milyonlarca lira harcanan Siirt Havalimanı’na yoğun sis dolayısıyla uçaklar iniş yapamıyor.

Siirt Havaalanı, 1998 yılında Dilektepe Yolu Pınarca Köyü yakınlarında hizmete girdi. 1100 metrekarelik bir terminal binasına sahip olan havaalanı, iç hat uçuşlarına açıldı ancak teknik altyapıdan yoksun olması ve uçakların iniş-kalkış yapmakta zorlanması nedeniyle seferler sık sık iptal edildi. AKP iktidarı, havaalanının işlevsiz kalmasından dolayı mağdur olan kent halkına her seçim öncesi yeni havaalanı vaatlerinde bulundu. Fakat bu sözler de tutulmayıp, havaalanının onarımında karar kılındı. Bu kararla birlikte de Nisan 2017’de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

MİLYONLARCA TL HARCANDI

Yapılan ihale de 22 Milyon TL bedelle 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan inşaat mühendisi Bedrettin Binbay’ın sahibi olduğu “Binbay Yapı” şirketi ve "İzbay İnşaat” ortaklığına verildi. Bu ihale belirlenen sürede bitirilemediği için daha sonra iptal edildi. 1 Mart 2018’de yapılan yeni ihale ise 24 milyon TL bedelle bu kez adı devletten aldığı ihalelerle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Altındığ’ın sahibi olduğu İntim İnşaat Ticaret Müş. Ltd. Şti. ile İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. ortaklığına verildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Nisan 2018'de partisinin Siirt İl Kongresi’nde kullanılamayan havalimanına ilişkin, “İkinci bir havalimanı değil, mevcut havalimanının pistinin uzatılarak iyileştirilip hava trafiğine açılmasına karar verdik. Bittiği andan itibaren iniş, kalkışlarımız oradan olacak. Bu yaz mevsiminde seferber başlayacak” vaadinde bulundu.

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan da Aletli İniş Sistemi (ILS) olmadığı için orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı Siirt Havalimanı’nın kapanmak zorunda kaldığını, ILS cihazının kurulması ve pist başı ile sonuna stop sahalarının yapılmasıyla havalimanının Haziran 2018 hizmete açılacağını duyurdu.

2019’DA YENİDEN AÇILDI

Yapılan tadilatın ardından havalimanı 6 Mart 2019'da dönemin Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın’ın katıldığı törenle yeniden seferlere başladı. Ancak bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla seferler yeniden sık sık iptal edilmeye başlandı.

BOŞA HARCANAN PARALAR

Yoğun sis nedeniyle Siirt Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar, Batman ve Diyarbakır havalimanlarına yönlendiriliyor. Bu kentlere inen yolcular buradan minibüslerle Siirt'e taşınıyor. Bu durumun yol açtığı sorunlardan kaynaklı kentin dinamikleri tarafından Kurtalan ilçesinde yeni bir havalimanı yapılması talepleri dile getirilse de bakım onarım çalışmalarına milyonlar harcanmaya devam ediliyor.