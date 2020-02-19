Osman Kavala'nın İstanbul Silvri Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmeden gözaltına alındığına işaret eden BBC haberde Uluslararası Af Örgütü'nün "Bu karar Osman Kaval, ailesi ve Türkiye'de adaletten taraf olan herkese büyük bir darbe." ifadelerine yer verdi.







New York Times'ın Pulitzer ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın hazırladığı haber, "Türk aktivist için bir tutam özgürlük, sonra tekrar hapis!" başlığıyla yayına sunuldu.





KEYFİ ADALETSİZLİĞİN SEMBOLÜ





Kavala'nın tutukluluğunun dünyada ve Türkiye'de fazlasıyla tepki çektiğini işaret eden Gall, "Erdoğan'ın otoriter yönetiminde Bay Kavala'nın davası hükûmetin 2016'daki darbe girişiminden bu yana uyguladığı keyfi adaletsizliğin sembolü haline geldi." ifadelerini kullandı.





Washington Post'un İstanbul Büro Şefi Kareem Fahim de konuyla ilgili bir haber hazırladı.





Fahim, Kavala'nın Gezi davasından beraat etmesini "Beklenmedik bir gelişme" diye nitelendirerek, birçok kişinin kararı "Gerçek olmak için çok iyi." olarak değerlendirdiğini ifade etti.





REUTERS VE AFP "SON DAKİKA" HABERİ OLARAK DUYURDU





The Guardian'ın dün akşam yayınladığı haberde, Gezi Davası kararının ardından "Yargı niye bu kadar yüksek profilli bir davada hükûmete karşı karar verdi?" sorularının yükseldiğini belirtmişti.





Haberde insan hakları gruplarının Kavala'nın tekrar gözaltına altına alınmasını kınadığı metinlere yer verildi.





Reuters ve AFP gibi dünyanın en büyük medya kuruluşlarının abone olduğunu ajanslar, Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasını "son dakika" koduyla geçti.