Bir tuz tanesi kadar küçük kamera icat ettiler

Ultra kompakt optik cihaz, Princeton Üniversitesi ve Washington Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.





Yeni kamera, süper küçük robotların çevrelerini algılamasına ve hatta doktorların insan vücudundaki sorunları görmesine yardımcı olabilir.





Bilgisayar bilimcisi Ethan Tseng ve meslektaşları tarafından geliştirilen küçük kamera, ışığın davranışını modüle edebilen, her biri tek bir HIV virüsünün boyutunda olan 1,6 milyon silindirik direkle süslenmiş özel bir meta yüzeye dayanıyor. 0,5 milimetre genişliğindeki yüzeydeki direklerin her biri, anten gibi çalışmasına izin veriyor. Makine öğrenimi algoritmaları daha sonra her gönderinin ışıkla etkileşimini yorumlayarak bir görüntü oluşturuyor.