Samanyolu Haber /Gündem / Bir tweete bile tahammülleri yok: CNN Türk ne yapmaya çalışıyor? /06 Mart 2023 14:37

Bir tweete bile tahammülleri yok: CNN Türk ne yapmaya çalışıyor?

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın gündeme dair yaptığı paylaşıma yayın akışında yer veren CNN Türk'e tepki gösteren MHP'li Semih Yalçın, "CNN Türk ne yapmaya çalışmaktadır?" dedi.

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine yaptığı itiraz sonrası iki parti arasında yaşanan ayrışmaya yönelik açıklamada bulundu.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın paylaşımının CNN Türk'te okunmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CNN Türk'ü hedef alarak şu ifadelere yer verdi: 

"Lütfü Türkkan denen bir siyasi müptezelin tivitini konu eden Cnn TV ne yapmaya çalışıyor anlamakta zorluk çekiyoruz."
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