Samanyolu Haber /Sağlık / Bir ülke daha aşı uygulamasına başlıyor /02 Aralık 2020 20:00

Bir ülke daha aşı uygulamasına başlıyor

Tüm dünyada 64 milyonu aşkın kişinin yakalandığı koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. 1 milyon 300 binden fazla kişi de korona nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle vaka sayılar artarken dünyanın gözünün çevrildiği umut veren aşılara ilişkin ülkeler uygulama hazırlıklarına başladı.

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İngiltere bu anlamda BitonTech aşısı için ilk onay veren ve bir hafta içerisinde aşı uygulamasına başlayacak ilk ülke olurken, başka ülkelerden de tarih bilgisi gelmeye başladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Covid-19 aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını duyurdu.

Speranza, "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek" dedi.

Üçüncü dalga uyarısı yapan Speranza, "İlk alınan sonuçların sabit gitmesi için diğer haftalarda da fedakarlıklara devam edilmesi lazım. Aldanmayalım. Gardımızı düşürürsek üçüncü dalga kapıda" ifadelerini kullandı.

Bakan, ocak ayında salgınının üçüncü dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için yılbaşı ve Noel tatillerine en yüksek düzeyde ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğine dikkat çekti.

Speranza, ücretsiz uygulanacağını açıkladı ve şöyle devam etti:

"Muhtemelen her aşılama için iki doz aşıya ihtiyaç duyulacak. İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneği var. İlk dozlar, ocak ayından itibaren verilmeye başlanabilir. Aşıda öncelikli kategoriler; sağlık çalışanları, sosyal sağlık hizmetleri çalışanları ve huzurevleri sakinleri ile buralarda çalışanlar.”
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