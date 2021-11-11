Samanyolu Haber /Gündem / Bir ülke daha 'Ermeni Soykırımı' demeye hazırlanıyor /11 Kasım 2021 13:52

Bir ülke daha 'Ermeni Soykırımı' demeye hazırlanıyor

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı oylandı.

SHABER3.COM

9 Kasım’da gerçekleşen oturumda oybirliğiyle onay kararı çıktı. Yapılan açıklamada bu yasa tasarısı ile ilgili bir sonraki oylamanın 18 Mart 2022’de gerçekleşeceği belirtildi.

Almanya, Brezilya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin yanı sıra uzun yıllardır ABD Başkanları “Büyük Felaket” kavramını kullanıyordu. Fakat 24 Nisan 2021’de ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını tanıdığını açıklayarak Ankara-Washington hattında gerilime sebebiyet vermişti.

Birleşik Krallık’ta yasa tasarısını gündeme getiren Tim Loughton, “Dünya genelinde 31 ülke resmi olarak soykırımı tanırken Birleşik Krallık halen bunu tanımadı. Ermeni Soykırımı’nı tanımamak işlenen suçlara yönelik tehlikeli bir mesaj verme riski yaratıyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir ülke daha 'Ermeni Soykırımı' demeye hazırlanıyor Sonraki Haber >>

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:08