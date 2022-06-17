Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ülke daha euroya geçiyor /17 Haziran 2022 08:42

Bir ülke daha euroya geçiyor

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, gerekli tüm kriterleri yerine getiren Hırvatistan'ın euro para birimine geçebileceğini söyledi. Hırvatistan'ın avroya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde onaylanması bekleniyor.

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Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini söyledi.

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan ekonomisinin avroya katılmak için gerekli kriterleri yerine getirmesiyle ilgili olarak AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hazırlanan raporları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Donohoe, "Euro Grubu olarak Hırvatistan'ın avro ailemizin 20'nci üyesi olmasını tavsiye ettik" dedi.

AB ZİRVESİ'NDE ONAYLANACAK

Donohoe, söz konusu tavsiyenin yarın gerçekleştirilecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında resmen kabul edileceğine işaret ederek, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren avro para birimine geçmesini beklediklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın avroya geçiş için gerekli bütün kriterleri yerine getirdiğini anlatan Donohoe, Euro Bölgesi'nin bu katılımla daha da güçleneceğini kaydetti.

Bu aşamadan sonra Hırvatistan'ın euroya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde onaylanması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ HAKKINDA

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi euronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "avro" olarak da adlandırılıyor.

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