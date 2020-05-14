Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ülke daha IMF'nin kapısını çalıyor /14 Mayıs 2020 00:08

Bir ülke daha IMF'nin kapısını çalıyor

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi adeta durma noktasına gelirken, Ortadoğu ülkelerinden Lübnan'ın da Uluslararası Para Fonu'nun kapısını çaldığı ifade ediliyor.

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Lübnan, ülkedeki ekonomik krize karşı ekonomik kurtarma planını görüşmek üzere Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başlandığını duyurdu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelerde Lübnan'dan Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık temsilcilerinin yer aldığı aktarıldı. Maliye Bakanı Ghazi Wazni yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin ilk aşamasından memnun kaldık. Önümüzdeki görüşmelerin de aynı şekilde yapıcı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, kabinenin oy birliğiyle ulusal ekonomik kurtarma planını onaylamasının ardından 1 Mayıs'ta resmen IMF'den yardım istemişti. Lübnan hükümeti, Beyrut’un 1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana yaşadığı en kötü mali krizle başa çıkabilmek için 10 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi amaçlıyor.

Aylardır süren protestolar

Lübnan halkı aylardır ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin yönetilememesi nedeniyle sokaklarda hükûmet karşıtı protestolar düzenliyor. Ekonomik sıkıntılar, zamlar, artan işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetleri nedeniyle başlayan eylemler Başbakan Saad Hariri'nin görevinden ayrılmasına kadar ilerledi.
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