Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ülke daha IMF'ye başvuruda bulundu /01 Mayıs 2020 21:40

Bir ülke daha IMF'ye başvuruda bulundu

Koronavirüs günlerinde ekonomik zorluklar yaşanırken, bu tablo içinde bir ülkenin daha IMF'mim kapısını çaldığı ifade edildi.

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Lübnan Başbakanlığı hükümetin IMF’ye yardım başvurusunu imzaladığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’ın makamından yapılan açıklamada hükümetin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) yardım başvurusunu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada bunun Lübnan için "tarihsel bir adım" olduğu savunuldu ve “Lübnan’ı derin mali uçurumdan kurtarma yolunda ilk adımı attık ve etkili bir yardım olmadan buradan çıkmamız zor olacaktı” görüşüne yer verildi.

Lübnan parlamentosu dün “ekonomik kurtarma planı"nı onaylamıştı.

Ülkede yoksulluk ve işsizliğe karşı protestolar koronavirüs salgınıyla birlikte "açlık devrimi" sloganıyla yeniden alevlenmişti.
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