Samanyolu Haber /Dünya / Bir ülke daha mı AB'den ayrılıyor? /17 Aralık 2019 21:44

Bir ülke daha mı AB'den ayrılıyor?

Polonya'nın yasalarının AB ile çatışması nedeniyle uzun vadede Avrupa Birliği'nden ayrılabileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Polonya Yüksek Mahkemesi, hükümetin yargıya müdahale planlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre hükümetin söz konusu planının Avrupa yasalarıyla çelişeceği ve Brüksel'le Varşova hükümeti arasında halihazırda yaşanan gerginliği tırmandırabileceği belirtilen açıklamada, "Polonya yasaları ve Avrupa Birliği (AB) yasaları arasında çelişkiler, AB anlaşmaları kapsamında AB kurumlarının müdahalesine ve Polonya'nın uzun vadede AB'den ayrılmasına yol açabilir" denildi.

Açıklamada, hükümetin hazırladığı yasa tasarısının hükümet yanlısı devlet başkanı Andrzej Duda'ya Mayıs ayında Yüksek Mahkeme Başkanı'nı atama yetkisini vereceği de belirtiliyor.


Görev süresi Nisan ayında dolacak olan Yüksek Mahkeme'nin mevcut başkanı Malgorzata Gersdorf, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidara gelmeden önce göreve gelmiş ve parti "reform"larını açık bir dille eleştirmişti.

AB, 2015 yılında iktidara gelmesinden bu yana PiS'i yargıya müdahale etmekle suçluyor. PiS ise, söz konusu "reform"ların yargının daha etkili çalışmasını sağlayacağını savunuyor.

PiS hükümeti, yeni yasa tasarısıyla, yargıçların yargı görevlilerinin iktidar partisi tarafından atanmasına itiraz etmesini engellemeyi hedefliyor.

AB, pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu tasarının yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı olup olmadığına yönelik inceleme başlatacağını duyurdu. 

Polonya, AB'ye 2004 yılında üye olmuştu.
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