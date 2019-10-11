Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatın ardından Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı, TSK’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat nedeniyle Türkiye’ye silah ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.





Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatı için yapılan tüm lisans başvurularının durdurulduğu belirtildi.





Finlandiya ve Norveç de Türkiye’ye silah ihracatını durdurduklarını açıklamıştı.