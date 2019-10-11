Samanyolu Haber /Gündem / Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını askıya aldı /11 Ekim 2019 21:42

Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Türkiye'nin kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlatmasının ardından farklı ülkelerden çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor. Son gelen tepkiler arasında Hollanda'nın Türkiye' silah satışını iptal etmesi de yer alıyor.

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatın ardından Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı, TSK’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekat nedeniyle Türkiye’ye silah ihracatını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatı için yapılan tüm lisans başvurularının durdurulduğu belirtildi.

Finlandiya ve Norveç de Türkiye’ye silah ihracatını durdurduklarını açıklamıştı.
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