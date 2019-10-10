Samanyolu Haber /Gündem / Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını durdurdu /10 Ekim 2019 21:55

Bir ülke daha Türkiye'ye silah satışını durdurdu

Finlandiya'nın ardından bir diğer İskandinav ülkesi olan Norveç de, Suriye harekatı sonrasında Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıkladı.

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Norveç, Suriye’ye düzenlediği harekattan dolayı Türkiye’ye silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Finlandiya da dün yaptığı açıklamada Türkiye’ye yeni silah satışını durdurduğunu açıklamıştı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekat nedeniyle Finlandiya’nın ardından Norveç de Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği harekattan dolayı Türkiye'ye her türlü silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Soreide AFP’ye yaptığı açıklamada, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı" dedi. Norveçli bakan, bu karara ek olarak askeri ürün ya da askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracatıyla ilgili yürürlükte olan tüm lisansların da kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

Dün de Finlandiya Türkiye'ye yeni silah ihracat lisansı vermeyeceğini açıklamıştı.
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