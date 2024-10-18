Bir ülke karanlığa gömüldü: Ekonomi felç oldu

Küba Enerji Bakanlığı, adadaki büyük elektrik santrallerinden birisinin arızalanmasının ardından ulusal elektrik şebekesinin kapatıldığını açıkladı.



Hükümet, günün erken saatlerinde okulları tatil etti. Ülkedeki yönetim, devlet çalışanlarını da eve göndermek zorunda kaldı.



10 milyondan fazla kişinin yaşadığı adada hayati olmayan tüm devlet hizmetleri durdu.



Ülkenin ana gelir kaynaklarından birisi olan turizm sektörü de kesintiden etkilendi. Yetkililer, gece kulüpleri de dahil olmak üzere eğlence ve kültürel faaliyetlerin durdurulmasını emretti.



Elektriğin yeniden sağlanmasının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak önlemler pazartesi gününe kadar sürecek.



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ulusumuz için son derece hassas olan bu enerji sorununun ele alınmasına ve çözümüne mutlak öncelik veriyoruz. Enerji yeniden tesis edilene kadar dinlenmek yok” diye yazdı.



Başbakan Manuel Marrero, hükümetin "ekonomiyi felç etmekten" başka seçeneği olmadığını söyledi.



Jeneratörlerin lüks olduğu Küba’da elektrik krizi; yiyecek, yakıt, su ve ilaç kıtlığı dolayısıyla hayatın giderek daha da zorlaştığı bir dönemde yaşanıyor.



İLK DEĞİL… PROTESTOLAR BAŞLAYABİLİR



ABD'nin ekonomik, ticari ve finansal ambargosunun devam ettiği adanın sınırlı altyapısı yıllardır ihtiyaç duyduğu bakımı almadı.



Tekrarlayan elektrik kesintileri 1990'lara dayanıyor. Tüm ülkede elektriğin kesilmesi de Küba için yeni değil. 2022 yılında da aynı durum yaşanmış, uzun süre elektriksiz kalan halk günlerde eylem düzenlemişti.



Karayipler'in en büyük adasında yakıt dağıtımının başlamasıyla birlikte ilerleyen günlerde elektrik üretiminin iyileşmesi bekleniyor.