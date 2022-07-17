Samanyolu Haber /Dünya / Bir ülkede daha halk sokaklara indi /17 Temmuz 2022 18:47

Bir ülkede daha halk sokaklara indi

Yaşanan yüksek enflasyon ve sonrasında gelen hayat pahalılığı, Orta Amerika ülkesi Panama'da da halk tarafından protesto ediliyor.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Orta Amerika ülkesi Panama’da yakıt ve gıda fiyatlarının yüksekliğine karşı eylemler sürüyor. Yaşam için Birleşenler İttifakı, Örgütlü Halkın Hakları için Ulusal İttifak (ANADEPO) ve İnşaat İşçileri Sendikası (SUNTRACS), sokaklarda ve otoyollarda protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Halihazırda başkent Panama City’de ve Colon, Chiriqui ve Veraguas gibi eyaletlerde birçok yol protestolarla ulaşıma kapatılmış durumda. Yerli örgütler ve çiftçiler de Bocas del Toro, Veraguas, Azuero ve Pacora gibi bölgelerde Pan-Amerikan otoyolunu kapattı.

6 Temmuz’dan bu yana Panamalılar, yakıt ve gıda fiyatlarını, yoksulluğu, işsizliği, konut sıkıntısını ve yolsuzluğu azaltmakta başarısız olmakla suçladıkları Başkan Laurentino Cortizo’yu protesto ediyor.
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