Samanyolu Haber /Dünya / Bir ülkede daha mpox tespit edildi: Hasta BAE'den gitmiş /16 Ağustos 2024 10:54

Bir ülkede daha mpox tespit edildi: Hasta BAE'den gitmiş

Son dönemde uluslararası kamuoyunda endişe yaratan mpox salgını bir ülkede daha tespit edildi...

SHABER3.COM

Bütün dünyada endişe yaratmaya başlayan mpox (maymun çiçeği) salgını bir ülkeye daha sıçradı...

Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 3 yolcuda maymun çiçeği virüsünün bulunduğunu duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada hastaların havalimanında tespit edildiği duyuruldu.

Daha önce mpox vakası bulunan Pakistan'da tespit edilen hastalarda hangi varyantların bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

HAYVANLARDA VE İNSANLARDA BULAŞIYOR

Mpox virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
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