"Bir ülkenin cezaevleri tıka basa doluysa orada adalet yoktur"

Türkiye’nin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ‘adalet’ olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, orada adalet yoktur” dedi.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek’in dördüncü fabrikasının açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, İBB’nin büyük baskılar gördüğünü, engellenmek istendiğini belirterek, “İstanbul gibi rant yaratan bir kentin sosyal demokrat bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin hazmedildiğinin de farkındayım. Ama bütün bunları aşacağız” dedi.





EVLERE EKMEK GİREMİYOR

Ekmeğin nimet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu kadar değer verdiğimiz ekmeğin, her eve önkoşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım, insanların bunu rahatlıkla satın alabildikleri bir ekonomik güce kavuşmaları lazım. Ama öyle bir tablo yaşıyoruz ki evlere ekmek giremiyor, insanlar evlerine ekmek bile alamıyorlar” dedi.





UMUDU TÜRKİYE SATHINDA BÜYÜTECEĞİZ

Toplumun ayrışan, kavga eden bir hale geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kadın cinayetlerinin arttığını da biliyorum. Yoksulluğun derinleştiğini de biliyorum. Ama Sayın Başkan dedi ki, ‘asla biz umutsuz değiliz’ dedi; ‘bütün baskılara rağmen umudu büyütüyoruz.’ Aynı umudu Türkiye sathında da büyüteceğiz, umudu güçlendireceğiz” dedi.





EKMEK ÇALDI DİYE İNSANLAR HAPİSTEYSE ADALET YOKTUR

Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin adalet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, adalet yoktur. Gazeteciler hapisteyse adalet yoktur. Uyuşturucu baronları dışarıda ama, ekmek çaldı diye insan hapisteyse bu ülkede adalet yoktur. Uyuşturucu baronlarının desteklediği bir siyasal iktidar varsa bu ülkede adalet yoktur, olamaz. Adaleti sağlayacağız her alanda” dedi.