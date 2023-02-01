Bir uyarı da Kanada'dan

Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın güvenlik endişesi gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını kapattığını duyurmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye'de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.







Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ve Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik "acil" koduyla koduyla uyarı mesajı yayınladı:





"Terörist saldırı tehdidi ve ülke genelinde gösteri olasılığı nedeniyle Türkiye'de yüksek derecede dikkatli olun"