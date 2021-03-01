Samanyolu Haber /Dünya / Bir vaka sebebiyle 2 milyonluk kent karantinaya girdi /01 Mart 2021 10:13

Bir vaka sebebiyle 2 milyonluk kent karantinaya girdi

Yeni Zelanda'nın en kalabalık kenti olan Auckland, son bir hafta içinde tespit edilen bir Covid-19 vakası nedeniyle bir hafta karantinaya girdi.

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Başbakan Jacinda Ardern, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Auckland'da pazar gününden itibaren bir hafta karantina uygulanacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı, tespit edilen bir Covid-19 vakasının izole edilmemiş olmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Tüm çabalarımıza rağmen görülen yeni vakanın toplumda yayılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Auckland'da, iki kez negatif test vermesi nedeniyle bir hafta önce izolasyondan çıkarılan bir kadının daha sonra semptom göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı

Yaklaşık 1,7 milyon nüfusa sahip olan Auckland'da Şubat ayı ortasında görülen İngiltere kaynaklı 3 mutasyon vaka nedeniyle üç gün karantina uygulanmıştı.

Ülkenin diğer kentlerinde kısıtlamalar arttırılırken, uluslararası America's Cup yat yarışı ve popüler Fener festivali gibi önemli etkinlikler ertelendi.

Yeni tip koronavirüs salgını en iyi yöneten ülkelerin başında gösterilen 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, pandemi başlangıcından bu yana 2 bini aşkın vaka tespit edilirken, 26 can kaybı kayda geçti.
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