Samanyolu Haber /Gündem / Bir varmış, bir yokmuş: Bakan kendi sözlerini yalanladı /16 Eylül 2024 12:27

Bir varmış, bir yokmuş: Bakan kendi sözlerini yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Asla doğru değildir" dedi. Oysaki bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada 'maalesef' diyerek iddiayı doğrulamıştı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur. Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLAMIŞTI

Öte yandan İletişim Başkanlığı, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nin Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialara yalanlamıştı.

BAKAN İTİRAF ETMİŞTİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, koronavirüs salgını döneminde 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını kabul etmişti. Gazetecilerin "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler (bilgisayar korsanı) tarafından ele geçirildi mi?" sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, "Maalesef bazı bilgilerin elde edilmiş olduğu doğru" demişti.
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