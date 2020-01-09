Bir yabancı daha gidiyor!

Kadın hazır giyim markası Yargıcı’nın çoğunluk hissesini daha önce satın alan Kuveytli yatırım fonu Global Investment House hisselerin tamamını satma kararı aldı.







Satış için ön görüşmeleri yapmak üzere danışmanlık şirketi Pragma yetkilendirildi.





Konuya yakın üç kaynağın uluslararası haber ajansı Reuters'e verdiği bilgiye göre yetkilendirme yaklaşık bir ay önce yapıldı.





KADIN GİYİMDE ÖNCÜ BİR MARKA





Yargıcı’nın çoğunluk hissesi Kuveytli yatırım fonu Global Investment House’a satılmış, sonrasında ise Global Investment House, Kuveyt merkezli Kamco Invest ile birleşmişti.





Neslihan Yargıcı'nın kurduğu şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1978 yılında erkek gömleği satışı üzerine kurulan şirket 2001 yılından itibaren sadece kadın koleksiyonu tasarlamaya başladı.





Daha sonra mobilya ve dekorasyon ürünleri de eklendi.





Online satışın yanısıra, aralarında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı ülkelerde de mağazaları bulunan şirketin toplam mağaza sayısı ise 85 civarında.





SON 15 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE





Türkiye’de 2019’da birleşme ve satın alma işlemleri kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altında olması ve ekonomik kriz sebebiyle 2,9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük seviyesine indi.