Samanyolu Haber /Gündem / Bir yanda petroldeki düşüş, diğer yanda Koronavirüs: Tüpraş'tan 2.2 milyar TL zarar /22 Mayıs 2020 14:24

Bir yanda petroldeki düşüş, diğer yanda Koronavirüs: Tüpraş'tan 2.2 milyar TL zarar

Tüpraş 2020’nin ilk üç ayında 2 milyar 265 milyon lira net zarar açıkladı. Zararın ana sebebi petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş nedeniyle kaydedilen stok zararı.

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Tüpraş, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Tüpraş 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 84,6’lık kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim yaparken, 4,6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere, toplam 6,2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Tüpraş’ın 2020 yılı ilk çeyrek cirosu yüzde 18 azalarak 16,9 milyar TL oldu. Tüpraş, düşük rafineri karlılığı ortamına ilave olarak petrol fiyatındaki gerileme neticesinde görülen stok zararının da etkisiyle, 2020’nin ilk çeyreğinde 2.265 milyon TL net zarar kaydetti.

320 milyon TL yatırım

Tüpraş, İlk çeyrek bilançosuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Tüpraş, yürüttüğü güçlü ve disiplinli finansman politikalarıyla içinde bulunduğumuz dalgalı dönemde güçlü bilançosunu korudu. Güçlü bilançonun devamlılığını hedefleyen etkin finansman yönetimi önümüzdeki dönemde de Tüpraş’ın operasyonlarını destekleyecek şekilde esas olmaya devam edecek. Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olan Şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, toplam 320 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir."
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