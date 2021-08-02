Samanyolu Haber /Gündem / Bir yangın da Ankara'da çıktı /02 Ağustos 2021 22:04

Bir yangın da Ankara'da çıktı

Türkiye'nin birçok bölgesinde mücadele edilen orman yangınlarının bir kısmı halen sürerken, bir yangın haberi de Ankara'dan geldi. Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürüldü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: 

"Nallıhan Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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