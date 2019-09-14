Bir yazar daha kovuldu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ihalelerle ihya ettiği Albayrak ailesine ait Yeni Şafak gazetesi bir hafta içinde 2'nci yazarı da kovdu. Serdar Tuncer’in gazetedeki yazılarına son verildi.





"AZ ALDIĞIM BİR HABERLE..."





Kovulduğunu şahsi Twitter hesabından duyuran Tuncer, "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış..” dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını çarptırılmasını eleştirdiği makalesi yayımlanmayan Özlem Albayrak gazeteden istifa etmişti.





ALBAYRAK: GAZETECİLİK DEĞİL, HOLİGANLIK YAPMAMIZ BEKLENİR OLDU





Independent Türkçe'ye mülakat veren Albayrak, “Manzara, yapıcı, samimi, düşmanlık içermeyen eleştiriye bile tahammül kalmadığını gösteriyor ki endişe verici olan bu. Fakat bunun sadece Yeni Şafak’la sınırlı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Son yıllarda gazetecilik değil holiganlık yapmanız beklenir oldu.” dedi.







“Gayet makul, hakaret içermeyen, samimi ve adil eleştirilerin bile kendine yer bulamadığı bir medyada gazetecilere iki seçenek sunuluyor." diyen Albayrak, "Ya kendine otosansür uygulamak ya da bırakıp gitmek. Ben ikincisini seçtim.” ifadelerini kullandı.







