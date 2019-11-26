Samanyolu Haber /Politika / Bir yeni parti açıklaması da 'Komünist' başkandan /26 Kasım 2019 23:01

Bir yeni parti açıklaması da 'Komünist' başkandan

Komünist Başkan olarak anılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni bir partileşme sürecinin tartışılmaya başlandığını ifade etti.

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, içinde yer aldığı siyasi platform Sosyalist Meclisler Federasyonu'nda (SMF) siyasi bir parti kurma tartışmalarının yapıldığını söyledi. Bu konuda alınmış bir karar olmadığını belirten Maçoğlu, "En azından dillendirilmeye ve tartışılmaya başlandı" diyen Maçoğlu, 'Ovacık ve Dersim modeli'ni tüm ülkeye hakim kılma amaçlarının stratejik olduğunu, bunu örgütlemeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni parti 'tartışılıyor'

Oxford Üniversitesi'nde katıldığı panelden sonra Diken'den Kemal Göktaş'a konuşan Maçoğlu, SMF üyesi olduğunu; TKP, Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Emek Özgürlük Cephesi ve SMF'nin bir araya geldiği Halk Dayanışması'nın adayı olarak seçildiğini söyledi.
 
Maçoğlu "İçinde bulunduğunuz siyasetin bir parti kurma, ülke siyasetinde kendinizi gösterme planı var mı?" sorusuna, "Konuşuluyor, tartışmalar oluyor, görüşülüyor. Hani şöyle bir durum değil… 'Oldu', 'Bu süreçte olsun' değil. En azından dillendirilmeye ve tartışılmaya başlandı" şeklinde yanıt verdi.

"Ovacık ve Dersim modelini Türkiye'ye hakim kılmak bizim stratejimiz"

"Ovacık ve Dersim modelini Türkiye'ye hakim kılma amacınız var yani" denmesi üzerine Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"O bizim stratejimiz. O değişmez bir durum. Biz ülkede yaşayan bütün insanların eşit, adalet içerisinde, rahat yaşam sürdürdüğü, özgür olduğu, kadın-erkek hiç ayrılmaksızın, istihdamdan tutun da üretimden yönetime kadar söz sahibi olduğu bir ideolojiyi örgütlüyoruz. Hedefimiz de bu zaten."
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