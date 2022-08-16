"Bir yerden başlar, düzeyi yükselir"

AKP yönetimimim Suriye cephesiyle yeniden temasa geçeceği iddiaları konusunda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” dediği belirtildi.



Ankara ve Şam yönetiminin doğrudan görüşme ihtimalinin dillendirilmesinin ardından gözler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” sözleri yankı uyandırmış, iktidarın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çavuşoğlu’na destek vermişti.Çavuşoğlu’nun bu yöndeki sözleri Suriye’deki Esad muhaliflerince tepkiyle karşılanmış, protestolar düzenlenmişti.