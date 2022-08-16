Samanyolu Haber /Gündem / "Bir yerden başlar, düzeyi yükselir" /16 Ağustos 2022 21:16

"Bir yerden başlar, düzeyi yükselir"

Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında AKP yönetimimim Suriye cephesiyle yeniden temasa geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuyla ilgili bir açıklama geldiği ifade edildi.

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AKP yönetimimim Suriye cephesiyle yeniden temasa geçeceği iddiaları konusunda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” dediği belirtildi.
diken.com.tr'de yer alan habere göre Ankara ve Şam yönetiminin doğrudan görüşme ihtimalinin dillendirilmesinin ardından gözler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iki liderin görüşebileceğini kaydederek, “Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz” sözleri yankı uyandırmış, iktidarın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çavuşoğlu’na destek vermişti.

Çavuşoğlu’nun bu yöndeki sözleri Suriye’deki Esad muhaliflerince tepkiyle karşılanmış, protestolar düzenlenmişti.
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