Samanyolu Haber /Gündem / Bir yıl içinde 55 THY personeli uçak içinde bayıldı /04 Ocak 2020 19:37

Bir yıl içinde 55 THY personeli uçak içinde bayıldı

Hava-İş sendikası, çalışanların yaşadığı sorunlara dair yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde yaklaşık 55 kabin memurunun çalışma şartlarından dolayı bayıldığını kaydetti.

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Türk Hava Yolları çalışanlarının bağlı olduğu Hava-İş sendikası, çalışanların yaşadığı sorunlara dair yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde yaklaşık 55 kabin memurunun çalışma şartlarından dolayı bayıldığını kaydetti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları'nda (THY), 2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memurunun çalışma şartları nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.

Hava - İş Sendikası THY çalışma şartlarını ve hak gasplarını yazılı açıklamayla gündeme getirdi. 

Açıklamada, "2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memuru arkadaşımızın bayıldığını, kabinden ve kokpitten birçok arkadaşımızın kronik rahatsızlıklara yakalandığını ve bazılarının da lisanslarının kaybettiklerini üzülerek müşahede etmiş bulunmaktayız. Yine 3 kuruş kazanmak uğruna aidiyet duygusunu yok ederek, kabin ekibi üyelerimize uygulanan uzmanlaşma eğitimleri ile kabin ekibi üyelerimizin yarı maaşları da gasp edilmektedir" denildi.
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