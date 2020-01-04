Bir yıl içinde 55 THY personeli uçak içinde bayıldı

Türk Hava Yolları çalışanlarının bağlı olduğu Hava-İş sendikası, çalışanların yaşadığı sorunlara dair yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde yaklaşık 55 kabin memurunun çalışma şartlarından dolayı bayıldığını kaydetti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları'nda (THY), 2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memurunun çalışma şartları nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.





Hava - İş Sendikası THY çalışma şartlarını ve hak gasplarını yazılı açıklamayla gündeme getirdi.





Açıklamada, "2017-2018 Yılı içerisinde uçak içerisinde yaklaşık 55 kabin memuru arkadaşımızın bayıldığını, kabinden ve kokpitten birçok arkadaşımızın kronik rahatsızlıklara yakalandığını ve bazılarının da lisanslarının kaybettiklerini üzülerek müşahede etmiş bulunmaktayız. Yine 3 kuruş kazanmak uğruna aidiyet duygusunu yok ederek, kabin ekibi üyelerimize uygulanan uzmanlaşma eğitimleri ile kabin ekibi üyelerimizin yarı maaşları da gasp edilmektedir" denildi.