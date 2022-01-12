Bir yılda en az 59 hasta mahpus hayatını kaybetti

İnsan hakları, hukuk ve sağlık örgütlerinden oluşa Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti, cezaevlerindeki duruma dair bugün basın açıklaması yaptı.





İHD, TİHV, ÇHD ve TUHAYDER, TAYAD, Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nin yer aldığı heyet, hapishanelerdeki hak ihlalleri son bulana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.





İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ndeki açıklamada, hapishanelerdeki ağır hak ihlallerinin giderek sistematik bir hal aldığı, sağlık hakkı ihlallerinden iletişim hakkı ihlallerine, işkence ve kötü muameleden, adalete erişim engellerine pek çok konuda sorunun çözümsüzlük noktasında düğümlendiği ifade edildi.





604'ü ağır, en az 1605 mahpus hasta

Açıklamada şu bilgiler verildi:





“Bir ay içinde Türkiye’nin değişik hapishanelerinde en az yedi mahpus yaşamını yitirmiş, her an hapishaneden bir insanın ölü bedeninin çıkması, ülkede sıradan bir olay olarak görülmeye başlandı.





“Adalet Bakanlığı verilerine göre; Türkiye hapishanelerinde 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 38 bin 43’ü tutuklu toplam 297 bin 726 mahpus bulunuyor.





“İnsan Hakları Derneği'nin Mart 2021 tarihinde yayınladığı hasta mahpus listesine göre 604'ü ağır olmak üzere en az 1605 mahpus hasta.





“2021 yılı içinde yedisi infaz ertelemelerinden kısa bir süre sonra olmak üzere en az 59 hasta mahpus yaşamını yitirdi.”





Hak örgütleri, devletin, hapishanelerdeki mahpusların sağlık ve yaşamlarından sorumlu olduğunu, tedavi ve sağlık haklarına erişimini sağlama yükümlülüğü taşıdığını ifade etti.





Bir ayda yedi mahpus hayatını kaybetti

Son bir ayda hayatını kaybedenlerle ilgili şu bilgi verildi:





12 Kasım 2021; 33 yaşındaki Bangin Muhammed, İskenderun T Tipi Hapishanesinde ağır hasta olduğu halde tedavisi yapılmadığı için hayatını kaybetti.

9 Aralık 2021; Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi’nde Garibe Gezer, tecride alındığı süngerli odada ölü bulundu, idare tarafından ailesine intihar ettiği bilgisi verildi. Savcılık soruşturmasında ilk iş olarak dosya ile ilgili gizlilik kararı alındı.

15 Aralık 2021; İzmir Aliağa Şakran T Tipi Hapishanesi’nde 65 yaşındaki Abdülrezzak Şuyur ilerlemiş akciğer kanseri olmasına rağmen tahliye edilmediği için kaldığı hücresinde yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2021; İHD'nin ağır hasta mahpuslar listesinde bulunan Halil Güneş Diyarbakır 2 Nolu Hapishanesi’nde bulunan hücresinde hayatını kaybetti.

17 Aralık 2021; Bolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde adli bir olaydan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 32 yaşındaki İlyas Demir tek başına kaldığı hücrede hayatını kaybetti.

18 Aralık 2021; Antalya E Tipi Kapalı Hapishanesi’nde adli bir olay nedeniyle tutulan Mustafa Gaffar koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

19 Aralık 2021; Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Vedat Erkmen, kaldığı hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi, idare aileye verdiği bilgide mahpusun intihar ettiğini iddia etti.