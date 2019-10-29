Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir yılda nakit açığı 44 milyar lira arttı /29 Ekim 2019 10:12

Bir yılda nakit açığı 44 milyar lira arttı

Sayıştay’ın raporunda, bir yılda nakit açığının 44.1 milyar lira arttığı belirtildi.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay, 2018 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu’nu yayınlandı.
Rapora göre 2017’de 37.6 milyar lira olan nakit açığı, geçen yıl 81.7 milyar liraya yükseldi. Bu da yüzde 117’lik bir artış anlamına geliyor.
Nakit stoğu ise 2017’de 31.1 milyar lirayken, 2018’de yüzde 186 azalarak eksi 26.4 milyar liraya düştü.
Sayıştay görüşü
Raporda stoktaki düşüş, ‘mali olmayan varlıklardan kaynaklı nakit çıkışı sonucu nakit açığının artması ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişindeki azalış’a bağlandı.

Raporda şöyle dendi: “Bu tablo, nakit ve benzeri varlıkların giriş ve çıkışlarını takip ederek likiditede meydana gelen değişimleri göstermektedir. Nakit benzeri varlıklar, kısa vadede paraya dönüştürülebilen likiditesi yüksek varlıklardır. Nakit dengesi, negatif olması halinde devletin faaliyetlerini finanse edebilmek için piyasadan borçlanması gereken tutarı; pozitif olması halinde ise, devletin piyasanın kullanımına nakdi olarak sağlayabileceği kaynak miktarını gösteren önemli bir göstergedir.”
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