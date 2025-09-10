Samanyolu Haber /Gündem / Bir yılda yurtdışından 98 milyar liralık konutu kimler aldı? /10 Eylül 2025 16:59

Bir yılda yurtdışından 98 milyar liralık konutu kimler aldı?

Gayrimenkul fiyatları zirve yapınca Türklerin yurt dışında konut yatırımı 100 milyara dayandı. Yabancıların Türkiye’den konut alımları da düştü.

SHABER3.COM

Yabancılar Türkiye’den uzaklaşıyor, Türklerin yurt dışı konut yatırımları rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, Türk vatandaşları haziranda yurt dışında 214 milyon dolarlık (8,8 milyar TL) gayrimenkul yatırımı yaparken, aynı dönemde yabancıların Türkiye’deki yatırımları 133 milyon (5,4 milyar TL) dolar olarak kaydedildi.

Nefes’in haberine göre Türk vatandaşlarının yurtdışında en çok ev aldığı ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya ve Portekiz oldu.

TÜRKİYE PAHALI KALDI

TSKB Gayrimenkul Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, yabancıya satışta artık konut fiyatlarının alternatif lokasyonlara göre yüksek kaldığını belirterek, “Kira değerlerinin güncel fiyatlara çekilmesinde hukuksal süreçler uzun sürebiliyor. Döviz bazlı getiri geçmiş yıllarda dalgalı bir seyir izledi. Daha ucuz ülkeleri alternatif olarak görüp yatırım tercihleri değişti” dedi. Türklerin yurt dışı yatırımlarında ise tercih edilen ülkelerdeki gayrimenkullerin amorti sürelerinin daha kısa olmasının etkili olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de konuta yatırımda ibrenin terse döndüğünü belirterek, son birkaç yılda hatalı yaklaşımdan dolayı yabancılara yönelik gayrimenkul satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi. 2024’te tablonun terse döndüğünü kaydeden Avdagiç, “Artık Türkler daha fazla yurt dışından konut alıyor. Bu eğilimi sadece altın vize programlarıyla açıklamak mümkün değil. Niye böyle bir eğilim oluştuğunun düşünülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

YABANCININ RADARINDAKİ 3 KENT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-haziran 2024’te, yabancılara 10 bin 461 konut satılırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354 oldu. İstanbul’da yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı. Antalya’da yüzde 18,2, Mersin’de yüzde 21,6 geriledi. Ankara’da yabancılara satılan konut sayısı ise yıllık bazda yüzde 26,2, Muğla’da yüzde 8,4 ve Sakarya’da yüzde 5,2 artış gösterdi.
