09 Eylül 2025 09:26

Bir yılda yüzde 600 arttı: Yurt dışı çıkış harcı yine zamlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı 1.000 TL’ye yükseltildi. Yeni tutar bugünden itibaren geçerli olacak ancak 10 gün içinde çıkış yapacaklardan fark alınmayacak.

SHABER3.COM

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu yurtdışı çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yükseltildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, harç tutarı 710 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yeni tutar hemen yürürlüğe girerken, geçici bir madde ile 10 günlük geçiş süresi tanındı. Buna göre, 9 Eylül 2025’ten sonraki 10 gün içinde yurtdışına çıkacak olan ve harcını eski tutardan ödemiş kişilere fark ücreti yansıtılmayacak.

BİR YILDA YÜZDE 600 ZAM
Yurt dışına çıkış harcı, geçen yıl temmuz ayında 150 liradan 500 liraya yükseltilmiş, bu yılın ocak ayında ise 710 lira olarak belirlenmişti. Harç puluna dün gece yeni bir zam geldi. Böylece neredeyse 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 600 zam gelmiş oldu.
